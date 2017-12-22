Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Tek tek arayıp tehdit ettiler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de dün gerçekleştirilen Kudüs oylamasını değerlendirdi. Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin vetosu üzerine bu konuda bir karar alamadı. Biz ‘dünya beşten büyüktür’ derken işte tam da bu durumu kast ediyorduk. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya beşten büyüktür. Hele hele birden, haydi haydi büyüktür. 196 kez büyüktür" dedi.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

ABD TELEFONUN BAŞINA GEÇTİ, TEK TEK TEHDİT ETTİ

Çekimser davranan veya katılmayanların da yeri büyük ihtimalle 128'in yanıdır. Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ile 190 arası kabul oyunun çıkacağı istikametiydi. Ama Beyaz Saray telefonun başına geçti, oradan tek tek tehdit etti. İnsanoğlunun hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı. Demokrasi iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir.



TRUMP YANLIŞ ADIMDAN DÖNMELİ



Böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur. Şahsım ve milletim adına bu ülkelere özellikle şükranlarımı sunuyorum. Böylece Amerika'nın attığı adımın hukuksuzluğu, meşru görülmediği BM tarafından da ortaya konulmuştur. Temenni ederim ki, ABD düşünür, demek ki bu ülkeler hiçbir zaman Kudüs'e gelmeyecek, yanlış adımdan geri dönmekte fayda var kararı, Trump yönetiminin doğru iradesidir. Zulümle abad olunmaz.

SAYIN TRUMP BUNLARA NİÇİN SESSİZ KALIYORSUNUZ?



14-15 yaşındaki bu çocuğa eli silahlı her türlü teçhizatla beraber. İnsaf edin be. Bu terörün bir örneği değil mi? Sayın Trump niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz. Bu bir mazlumdur, bu bir terörist değildir. Bu tavrı ortaya koyan İsrail askeri de burada teröristtir. Annesini kucağında bir yavru. Anne yavrusuna sarılıyor. Geliyor, dipçikle ona saldırıyor. Nerede kadınhakları savunucuları, neredesiniz, neden bağırmıyorsunuz? İşlerine gelmez... Çünkü bunlar nokta nokta tek millettir. "