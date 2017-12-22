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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bizden vatandaşlık istedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,İsrail'de direnişin simgesi haline gelen Down Sendromlu Muhammed et-Tavil'in vatandaşlık istediğini açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bizden vatandaşlık istedi!

İsrail askerlerinin geçen hafta gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktığı, Filistinli Muhammed et-Tavil Muhammed, Uluslararası Down Sendromu Federasyonunun girişimleriyle geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhammed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamış ve Twitter üzerinden beraber resimlerini paylaşarak "Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur, Kudüs kırmızı çizgimizdir" demişti.

Bugün  AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan direnişin simgesi Muhammed ile yaptıkları görüşmeyi şu sözlerle anlattı;

MUHAMMED BİZDEN VATANDAŞLIK İSTEDİ

"29 yaşında down sendromlu Muhammed dün buradaydı. Bakanlarımızı ziyaret ettiler. Muhammed bir başka. Nerede bir İsrail askeri saldırıya geçiyorsa Muhammed orada. Oraya gidiyor ama kurşun falan isabet etmiyor. Geldi, içeri girereken zaten tekbir getirdi. Bir tarafta iman, öbür tarafta imansız paslı yürek var. Muhammed bizim misafirimiz, ama bizden bir de vatandaşlık istiyor. Burayı çok seviyor, Türkleri çok seviyor. Vatandaşlık istiyor.

BU TAVRI KOYAN İSRAİL ASKERİ TERÖRİSTTİR

Aynı şekilde Cuneydi. 14-15 yaşındaki bu çocuğa eli silahlı her türlü teçhizatla beraber. İnsaf edin be. Bu terörün bir örneği değil mi? Sayın Trump niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz. Bu bir mazlumdur, bu bir terörist değildir. Bu tavrı ortaya koyan İsrail askeri de burada teröristtir. "

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:13
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