Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Türkiye çadır devleti değildir

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, terör ölrgütü YPG'ye verdiği desteği kesmeye yanaşmayan ABD'ye tepki göstererek, Türkiye'nin de bundan sonra her türlü kararı alabileceğini söyledi. Erdoğan, ABD'ye bir de uyarıda bulunarak, "Türkiye çadır devleti değildir" dedi.