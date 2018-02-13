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Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Türkiye çadır devleti değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'ye yardımı kesmeyen ABD'te tepki göstererek, "Türkiye' çadır devleti değildir" uyarısında bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 11:48
Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Türkiye çadır devleti değildir

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, terör ölrgütü YPG'ye verdiği desteği kesmeye yanaşmayan ABD'ye tepki göstererek, Türkiye'nin de bundan sonra her türlü kararı alabileceğini söyledi. Erdoğan, ABD'ye bir de uyarıda bulunarak, "Türkiye çadır devleti değildir" dedi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:48
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. YPG

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