Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Türkiye çadır devleti değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'ye yardımı kesmeyen ABD'te tepki göstererek, "Türkiye' çadır devleti değildir" uyarısında bulundu.13 Şubat 2018 Salı 11:48
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, terör ölrgütü YPG'ye verdiği desteği kesmeye yanaşmayan ABD'ye tepki göstererek, Türkiye'nin de bundan sonra her türlü kararı alabileceğini söyledi. Erdoğan, ABD'ye bir de uyarıda bulunarak, "Türkiye çadır devleti değildir" dedi.
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