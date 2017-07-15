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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz törenleri için İstanbul’a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak törenlere katılmak üzere İstanbul’a geldi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz törenleri için İstanbul’a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde İstanbul’da yapılacak törenlere katılmak için Üsküdar Kısıklı’daki konutuna geldi. Erdoğan’ın evinin etrafında bekleyen çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların tezahüratları arasında konutuna geçti.

Bu sırada bazı gruplar, yapılacak törenler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne doğru hareket etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
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