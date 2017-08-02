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Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’

AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Erdoğan hazırlanan program ile ilgili bilgi alırken, "Sade ve mütevazı bir tören olsun. Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın" dedi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 08:21
Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’

AK Parti'nin son yapılan MYK ve MKYK toplantılarının başlıca Gündem maddelerinden biri de Ak Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları programı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan program ile ilgili bilgi alırken, "Sade ve mütevazı bir tören olsun. Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın" dedi. AK Parti, bu talimat kapsamında bir program hazırladı. Kutlamalara, kuruluşundan bu yana görev almış bakan, milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet edildi. Davetli listesinin 6 bin kişi olduğu bildirildi. Vatandaşlar da katılacağı için törenlerin açık havada yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Bu kapsamda da Harikalar Diyarı seçildi.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak. Ardından AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davasından MİT krizine ve 15 Temmuz'a kadar önemli köşe taşlarının anlatıldığı bir film yayımlanacak. Etkinlikler kapsamında 16 yılı fotoğraflar ile anlatan bir sergi de açılacak. Ayrıca AK Parti hakkında çıkan tüm kitapların yer aldığı başka bir sergi daha organize ediliyor.

MİLLİ İHA'LARIN ÜRETİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Makina'nın İstanbul'daki Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. Geliştirilmekte olan teknolojiler ve tesis hakkında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknik Müdür Selçuk Bayraktar'dan bilgi alan Erdoğan, çalışanlarla da İHA'nın önünde fotoğraf çektirdi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 08:21
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  • ebubekirebubekir50 dk önce
    Kutlamalardan kafayi kaldiramiyoruz düşünme yetisini kaybettik yeter da...
  • ENGİN CANENGİN CAN1 sa önce
    secimlere 3 ay varken bi parti kuruldu ve ulkenin 40 şehrinde teşkilatlandı. ve secimlere girmeye hak kazandı. sonra secimlere girdi ve 1.parti oldu.ne kadar kolaymış ya.yıllardır erbakan yırtınıyor ama başaramıyor.bazıları bi parti kuruyor 3 ayda iktidara geliyor.bu iş normal degil.normal olsa daha öncede olurdu.bu abd elinin göstergesidir.bu partinin yetkilileri yılda 2.3 defa abd ye toplam 15,20 defa abd ye gidiyor.gunumuzun şeytanı deccalı olan abd ye gitmeleri cok enteresan.ya deccala hizmet ediyorlar.yada dini bir siyasi parti degil.milli parti bu kadar abd ye gitmez. burada açıklanması gereken konular var. biri cezaevine girdiginde abd elcileri konsolosları nasıl olurda o kişiyi ziyaret gider.ve cezaevinden cıkan kişi hangi sıfatla abd de yetkililerle göruşur. cuneyt zapsu bi siyasetci icin biz sizin her dediginizi yaparız.bizi delige supermeyin filan demişti bi siyasetci icin.ama hangi siyasetci iicn dedi tam hatırlamıyorum.ama bu partinin yetkili bi görevlisi icin demişti.bop eş başkanı olan siyasetcilerde neye hizmet ediyor.hdp nin eş başkanı gibi birşey galiba bu. askerimizin başına cuval geçirildi.abdullah öcalanın mektubu meydanlarda okundu.pkk lı hainler şehirlere bomba gömdu.polis asker operasyon yapma iznini valiliklerden alamadı.tabelalardan tc kaldırıldı.pkk lılar haburda davullarla karşılandı.kıbrısta masadan kaçıyon denktan deniliyordu.şimdi kendileri bi türlu anlaşamıyor rumlarla.hemde o kadar şeyden taviz verdikleri halde.cunku daha fazla taviz isteniyor.yunanlılar 13 tane adacıgı ele geçirdi.yetkililerimizden ses seda yok.üniversiteden mezun olmuş ve hala iş bulamayan kişiler gss ile borçlandırıldı.iş yok.ama gss borcu hesapta birikiyor.ve özelleştirme ile milli bir kuruluşumuz kalmamışken TEK DERDİNİZ PARTİNİN KURULUŞ KUTLMASI DİMİ. Allah büyük.o herşeyi görur bilir.
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