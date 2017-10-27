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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan TL açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, piyasalardaki yükselişe yönelik açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2017 Cuma 12:56
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan TL açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, “TL’de neden değer kaybı var?” sorusunun doğru soru olmadığını, doğru sorunun “TL’ye operasyon yapanlar kim ve neden şimdi?” olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “İlgili kurumlarımızın ve bakan arkadaşlarımızın gereken işlemleri yapacağına eminim. Meydanı boş bulup at koşturmalarına müsaade edilemez” açıklamasında bulundu.

Gedikli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankasının faizleri değiştirmemesi kararının ardından kademeli olarak sürdürdüğü yükselişle dün akşam 3,84 seviyesini gören dolar/TL, bu sabah 3,83 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 4.4806’ya kadar yükseldikten sonra bu sabah 4.4523/4.4530 seviyesinde bulunuyor.

Politico’nun dünkü haberinde, FED başkan adaylığında Janet Yellen’ın oyun dışı kaldığını yazmasından sonra küresel bazda dolar hızla değer kazandı ve gelişmekte olan piyasaları da baskı altına aldı. Bu gelişmelerin tamamından olumsuz etkilenen TL, daha öncesinde ise basında çıkan Alman kamu bankalarının Türkiye’ye finansmanı kısacağı haberleri ve Merkez Bankasının faizleri sabit tuttuğu toplantı kararları sonrasında değer kaybediyor.”

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 12:56
  1. Bülent Gedikli
  2. Türk Lirası
  3. dolar
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