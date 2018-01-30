Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile Ak Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu'yu ağırladığı görüşmede gazetecilerin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin Afrin’de bir tuzağa çekildiğini iddia etmesi ve Özgür Suriye Ordusu ile ilgili yaptığı terörist benzetmsini sorması üzerine “silahlı kuvvetlerimiz tarafından milli iradenin onayı ve Başkomutanımızın talimatı ile gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ güvenlik, özgürlük, barış ve adalet harekatıdır. Buna karşı olan çevrelerin Türkiye düşmanı olduğu aşikar iken, 130'dan fazla ülke tarafından tanınarak Suriye ile ilgili görüşmelerin yapıldığı her masada söz sahibi bir taraf olan ÖSO'yu terörist olarak adlandıran cehalet, gaflet ve dalalet dolu açıklamalar büyük Türk milletinin derin hafızasına kaydediliyor. Ana muhalefet 2019 için yanlış yol izliyor. Bu siyaset şekli 2019'da sandığa gömülmelerine sebep olacaktır” ifadelerini kullandı.

“ZEYTİN DALI OPERASYONU MEŞRUİYETİNİ ULUSLAR ARASI HUKUKTAN ALMAKTADIR”

“Bölgeden son bir yılda ülkemize terör örgütleri PKK, PYD-YPG ve DEAŞ tarafından 700’ün üzerinde saldırı gerçekleştirilmiş ve birçok şehit ve gazi vermemize, maddi manevi kayıplar yaşamamıza sebep olmuştur. Bu sebeple 'Zeytin Dalı Harekatı’ meşruiyetini uluslararası hukuktan; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik 1624, 2170, 2178, sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51.maddesinden almaktadır. Dünyaya meşruiyet hesabı vermesi gerekenler, on binlerce kilometre ötelerden gelip bu toprakların altı için üzerinde yaşayan halkın etnik ve mezhep ayrımını körükleyerek tarafları silahlandırıp birbirine düşürenler ve bölgeyi kan gölüne çevirenlerdir.

“HAREKAT BAŞARI İLE DEVAM ETMEKTEDİR”

“Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 20 Ocak 2018 saat 17.00’da başlayan, Suriye’nin Afrin bölgesine yapılan, PYD-YPG, DEAŞ, KCK ve DHKP-C terör örgütlerini ve mensuplarını bölgeden ve sınırlarımızın yanından temizlemeyi, bölgeyi bölgenin asıl sahipleri olan Türkmen’e, Kürt’e ve Arap’a teslim ederek Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmayı amaçlayan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ Allah’ın izniyle başarı ile devam etmektedir. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa, büyük Türk milletine ve İslam ümmetine başsağlığı, Mehmetçiğimize Rabbimizden zafer niyaz ederim.”

“ASTANA SÜRECİNİN BÖLGEMİZ VE DÜNYA BARIŞI AÇISINDAN KATKISI YAKIN BİR GELECEKTE NETLEŞECEKTİR”

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı’yı milletin evinde ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Topçu ziyaret ile ilgili “Türkiye’ye gerek Suriye konusunda, gerekse terörle mücadele konusunda çok önemli katkılar sunan kardeşimiz Kazakistan’a ve Türk-İslam dünyasının aksakalı bilgemiz Sayın Nazarbayev’e minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Astana sürecinin bölgemiz ve dünya barışı açısından katkısı yakın bir gelecekte netleşecektir” şeklinde konuştu.

“BMGK ÜYELİĞİ KAZAKİSTAN’A ÇOK ŞEY KAZANDIRACAKTIR”

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine seçilen Kazakistan’ın 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlayan ve 31 Aralık 2018’e kadar devam edecek olan dönem başkanlığı görevi Kazakistan devletinin diplomasi başarısından ileri gelmektedir. Bu başarıyı yürekten kutluyoruz. BMGK üyeliği Kazakistan’a ve dünya barışına çok şey kazandıracaktır.”

“KARDEŞ KAZAK HALKINA VE AKSAKALIMIZ NAZARBAYEV’E ESENLİKLER DİLİYORUM”

“Ata yurdumuz Kazakistan’ın 250 yıllık bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarını oluşturan Kenesarı Han’ı, Mustafa Çokay’ı ve 16 Aralık 1986 olaylarında Sayın Nursultan Nazarbayev’in yönetime geldiği, elim olayların yaşandığı süreçte canlarını vererek şehit olan gençlerimizi rahmetle anıyor, kardeş Kazak halkına ve aksakalımız Nazarbayev’e esenlikler diliyorum.”

Yapılan görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Saparbekulı “gönülden bağlı olan ülkelerimiz arası ilişkileri çeşitli yönlerden değerlendirdiğimiz toplantıda Türkiye’nin gündemindeki en büyük milli meselesi olan Afrin Operasyonu’nu, konuştuk” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH AFRİN’DE HEP BİRLİKTE ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİ KAYIPSIZ ATLATACAĞIZ”

“Zeytin Dalı Harekatı’nın Birleşmiş Milletler şartının 51.maddesi uyarınca, kardeş ülke Türkiye’nin milli çıkarlarını savunma adına yapıldığı görüşünü savunuyoruz ve her zaman kardeş ülke Türkiye halkı ve devletinin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah Afrin’de hep birlikte önümüzdeki süreci kayıpsız atlatacağız.“