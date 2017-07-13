Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Dolarda bir ortalama yakalıyoruz

Dolar/TL'nin 3,64'ü bulmasının Türkiye'den kaynaklı olmayan nedenlerden gerçekleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem,"Kur hızlı bir şekilde geri dönüyor, bir ortalama yakalıyoruz" dedi.

Ertem, bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede, "TL'nin 3,64'ü bulmasında Türkiye'den kaynaklanmayan nedenler vardı. Hızlı bir şekilde geri dönüyor, bir ortalama yakalıyoruz. Bu bir normalleşme halidir, şu anda 3,57'lerdeyiz, bu Türk ekonominin dinamiklerini USD/TL açısından yansıtan bir seviye" dedi.



Ertem, paritenin makul seviyelerde devam edeceğini düşündüğünü ifade etti.



'TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YORACAK BİR HAREKET OLMAZ'



"2017'de beklentilerimizi bozacak bir anormallik beklemiyorum" diyen Ertem, "Dolar tarafında bu tür volatiliteler olacak, ama bunlar Türkiye ekonomisini yoracak, büyümeyi bozacak bir hareket olmayacak. Borsadaki yükseliş TL'ye güveni ve önümüzdeki dönemde istikrarlı olacağını bize anlatıyor" diye konuştu.



Sanayi ve ihracat bazlı bir büyümenin işaretlerini gördüğünü dile getiren Ertem, "Sanayi üretiminin beklentilerin altında gelmesine rağmen ihracat bazlı yükseliş devam ediyor. İşsizlik bugün en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. İşsizliği aşağı çekmeye çalışıyoruz" dedi. Ertem ayrıca, Türk bankacılık sisteminin dünyadaki en sağlam bankacılık sistemlerinden biri olduğunu belirtti.



Ertem, "Türkiye 15 Temmuz'un yaralarını ekonomide ancak yeni yeni sarmaya başladı. Türkiye'nin yüzde 5 büyüme potansiyeli var, hatta bunu vasat buluyoruz" diye konuştu.



"Yabancı yatırımcıların Türkiye konusunda ikna olduğunu gördüm" ifadesini kullanan Cemil Ertem, sözlerini şöyle sürdürdü: "2017 son çeyrek ve 2018'de yabancı yatırım girişinde rahatlama sağlayacağız, 2018'de yüzde 6-7 belki daha üzeri bir büyüme bekliyorum"