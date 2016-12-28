Cumhurbaşkanı: Astana’da terör örgütleri olursa sıcak bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye barış görüşmelerine ilişkin, “Cenevre maalesef boş çıktı, kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda yaptığım görüşmede Sayın Putin, bize Astana’yı teklif etti, ‘Buna nasıl bakarsınız’ dedi. ‘Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok’ dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi, ama bu Astana Zirvesi’ne eğer terör örgütleri davet edilecek olursa, buna tabii ki biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor” dedi. Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Fırat Kalkanı operasyonuna da değinerek, “El Bab’da DAEŞ terör örgütünü dört bir taraftan kuşatmış durumdayız. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil” dedi. Erdoğan, Gine’deki FETÖ okullarının Maarif Vakfı’na devredildiğini belirtirken, Gine Cumhurbaşkanı da özellikle FETÖ ve madencilik konularında yakın işbirliğine devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, dün KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu da kabul etti. Külliye’de basına kapalı gerçekleşen kabul 40 dakika sürdü.