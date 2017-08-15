Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyleyen vatandaşa yanıt verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Balıkesir'in Erdemit ilçesine gitti.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlardan Erol Özgüneş Büyükerşen'i Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyledi.

"BAKALIM ADAY GÖSTERECEKLER Mİ"

Tebessüm eden Büyükerşen ise “Yapmazlar” derken, Özgüneş “Yaparlar. Kemal Bey vazgeçti. ‘Ben yokum’ diyor. Başbakan olmak istiyor" dedi. Büyükerşen “Bakalım gösterecekleri mi aday?” dedi.

"BANA NE GÖREV VERİLİRSE ONU YAPARIM"

Büyükerşen sözlerinin devamında şunları söyledi; “Ben şimdiye kadar hiç aday olmadım. Bana verilen görevi yaptım. Bana ne görev verilirse onu yaparım. Aday değilim, verilen görevi yaparım.”

Büyükerşen, vatandaşlarla yaptığı sohbetin ardından Kazdağları’nı gezip incelemek için yakın zamanda yeniden geleceğini söyleyerek, Balıkesir’den ayrıldı.