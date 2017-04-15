Cumhurbaşkanı adayından büyük sahtekarlık

Kampanya sürecinde birçok skandalla gündeme gelen Fillon karşılığında çıkar ilişkisi olabilecek ünlü Avukat Robert Bourgi’den 13 bin Euro değerinde iki takım hediye almıştı. Olayın duyulması ile Fillon devlet kanalı France2’de takımları geri verdiğini söylemişti. Olayın üzerine giden Mediapart habercileri, geri teslim edilen ve giyilmiş olan 3 takımın aslında söz konusu olan lüks takımlar olmadığını ortaya çıkardı. Cuma günü polisin doğru takımlar olmadığı yönünde şüphelerini yayınlayan Mediapart, polisin Bourgi’den takımları alıp kontrol ettiğini ve şüpheli etiket bulduğunu bildirdi. Arnys marka takım olması gerekirken 3 takımdan ikisinin üzerinde sadece "Hollanda’da üretildi" yazdığı tespit edildi.

Yaklaşık 13 bin Euro’luk takımları Fillon’a "Aday adayı seçimini kazandığı için" hediye ettiğini söyleyen Bourgi daha önce 2014’te de aynı markadan takım hediye ettiğini ve onun da geri teslim edildiğini paylaşmıştı.

Bourgi’nin avukatı açıklamasında Fillon’un 3 takımı teslim ettiğini, birinin markaya ait 2014’te alınan takım olduğunu fakat diğer ikisinin hediye edilen marka takımlar yerine etiketsiz takımlar olduğunu ifade etti.

Mediapart tarafından ulaşılan marka sorumluları ise "şok" olduklarını, eğer markanın takımı olsaydı bunun bariz şekilde etiket ile belli olacağını ve takımlarında "Hollanda’da üretildi" yazılmasının imkansız olduğunu belirtti.

Öte yandan, Bourgi, lüks hediye skandalının ilk duyulduğu sıralarda gerçek olmadığını öne süren Fillon tarafından yalan söylemeye ve reddetmeye mecbur bırakıldığını açıklamıştı.