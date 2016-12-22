Cumhurbaşkanı adayına unlu saldırı

Fransız solunun cumhurbaşkanı adayı olmak için başbakanlıktan istifa edip ön seçim için kolları sıvayan Manuel Valls'e, Strazburg ziyareti sırasında un çuvalı fırlatıldı.



Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine Fransız solunun adayı olarak girmek isteyen Valls, başbakanlıktan istifası sonrası seçim gezilerine ağırlık verdi. Partililer ve yerel yöneticilerle görüşmek üzere Strazburg'a gelen Valls, Noel pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Daha sonra bir toplantı için Noel pazarının kurulduğu Broglie Meydanı'na yakın bir restorana doğru yönelen Valls, Fransa'da artık gelenekselleşen bir protesto gösterisiyle karşılaştı.



Başbakan olduğu dönemde tartışmalı çalışma yasasını meclis oyuna götürmeden özel yetkiyle geçiren Valls'e bir kişi un çuvalı fırlattı. "49.3'ü unutmadık" şeklinde bağırarak un çuvalını Valls'e doğru fırlatan kişi çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Unlu saldırı sonrası restoranda yüzünü ve elbisesini temizleyen Valls, "Bu tür şeyler seçim kampanyasının neşesidir, sorun yok" ifadeleriyle saldırganı pek ciddiye almadığı mesajını verdi.