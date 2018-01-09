Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan

MHP’nin ‘Yenikapı ruhu’na sadık kaldığını belirten Devlet Bahçeli, “Eğer yeni bir sürece girilmişse, bu sürecin başlama tarihi 3 Kasım 2019 olacaksa, düşüncemiz ‘cumhur ittifakı’dır. MHP, cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP, seçimlerde Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile sohbet toplantısında bir araya gelerek, 2019’daki cumhurbaşkanlığı adayı tartışmalarına son noktayı koydu. Televizyonlarda MHP ile ilgili “yanlış” tartışmalara şahit olduklarını belirten Bahçeli, “Oralardaki tartışmalar sabitleşmiş şahsiyetlerle yapıldığı için zaman zaman bu şahsiyetler artık bilgiyi nereden alırlar, MHP ile diyaloğu nasıl kurarlar, MHP’nin görüşlerini hangi gerçeklik içerisinde kavrarlar orasını bilemiyorum. Ama 2018 yılı siyaseten çok hareketli olacaktır” dedi.



“MHP ERDOĞAN’I DESTEKLEYECEK”



2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Bahçeli, “MHP cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP’nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. MHP cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır” dedi.



“HÜKÜMETE GİRME TALEBİMİZ YOK”



Bahçeli, seçim ittifakıyla ilgili de şunları dile getirdi: “MHP’nin hükümet kurulması sürecinde herhangi bir talebi olmayacaktır. Bu talebi yapanlara karşı da sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür. Şu an Erdoğan ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Bir ittifak olacaksa bu yasal olmalıdır.”



“BİZİM BARAJ SORUNUMUZ YOKTUR”



Devlet Bahçeli, “Seçim barajı tartışmalarına ilişkin, sanki yeni kurulmuş 15 günlük parti barajı aşıyor, muhtemelen olabilecek, gelecekteki birtakım siyasi oluşumlar barajı aşabilecek ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içine giriyorlar. Bu haksızlıktır. MHP’nin baraj diye bir sorunu yoktur” dedi.



GÜL’E: SOLUN DOLDURUŞUNA GELME



MHP lideri Bahçeli, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına aday olabileceği yönündeki tartışmalara ilişkin de, “Abdullah Gül’ün böyle bir süreçte ‘Ben adayım’ diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın, solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır” ifadesini kullandı.

Köstekli saatiyle 2019’u işaret etti

Medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantının uzaması üzerine cebinden çıkardığı köstekli saatine bakarak “Saat de epey ilerlemiş” diye espri yaptı. Türkiye’nin normalleşme süreci içerisinde demokratikleşmeye katkı sağlayabilecek bir yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine anayasa değişikliği ve halk oyuyla geçildiğini kaydetti. Bu geçiş sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için 3 Kasım 2019’da milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanması gerektiğini belirten MHP lideri, şöyle devam etti: “Bu tamamlanmayı da yapabilmek için bu süreci başlatmış olan kişi, bu konuda bir hak elde etmek arzusu taşıyor. Normaldir. Öyleyse cumhurbaşkanı adayı olmak onun en tabii hakkıdır. Anayasa değişikliğindeki, halk oylamasındaki beraberliğimiz gibi, 7 Ağustos’taki Yenikapı ruhuyla hareket ederek destek vereceğimizi söylüyoruz. MHP’nin siyasetteki ahlaki duruşu budur.” Bahçeli, MHP’nin 3 Kasım 2019’da, Türkiye’nin geleceğini dikkate alarak, birliğini, dirliğini, etrafındaki ateş çemberini, yurt içinde ve yurt dışındaki birtakım kaosçu faaliyetleri de göz önünde bulundurarak, hareket edeceğini belirterek, “Düşüncemiz cumhur ittifakıdır” dedi.