Cumhurbaşkanı acı haberi MGK toplantısında aldı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Isparta'da düşen askeri uçakla ilgili ''Hayatını kaybeden 2 pilotumuz ve 1 teknisyenimiz bulunuyordu. Sisten kaynaklanan bir sorundan dolayı maalesef 3 canımızı kaybettik'' dedi.

"ŞEHİTLERE RAHMET DİLİYORUM"

NTV canlı yayınında konuşan Ünal şunları söyledi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da toplantıda aldı acı haberi. Hayatını kaybeden 2 pilotumuz ve 1 teknisyenimiz bulunuyordu. Sisten kaynaklanan bir sorundan dolayı maalesef 3 canımızı kaybettik. Biz ailelerimizin yanında onlarla kenetlenerek biz de onların sanki bir evladıymışız gibi hemen bu konuda harekete geçtik. Acıyı paylaşmak millet olarak temel özelliğimizdir. 3 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum."