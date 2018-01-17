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Cumhurbaşkanı acı haberi MGK toplantısında aldı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Isparta'da düşen uçakla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız da toplantıda aldı acı haberi, sisten kaynaklanan bir sorundan dolayı maalesef 3 canımızı kaybettik" dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:24
Cumhurbaşkanı acı haberi MGK toplantısında aldı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Isparta'da düşen askeri uçakla ilgili ''Hayatını kaybeden 2 pilotumuz ve 1 teknisyenimiz bulunuyordu. Sisten kaynaklanan bir sorundan dolayı maalesef 3 canımızı kaybettik'' dedi.

"ŞEHİTLERE RAHMET DİLİYORUM"

NTV canlı yayınında konuşan Ünal şunları söyledi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da toplantıda aldı acı haberi. Hayatını kaybeden 2 pilotumuz ve 1 teknisyenimiz bulunuyordu. Sisten kaynaklanan bir sorundan dolayı maalesef 3 canımızı kaybettik. Biz ailelerimizin yanında onlarla kenetlenerek biz de onların sanki bir evladıymışız gibi hemen bu konuda harekete geçtik. Acıyı paylaşmak millet olarak temel özelliğimizdir. 3 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 17:24
  1. Mahir Ünal
  2. Uçak
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