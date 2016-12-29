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Cumhurbaşkanı ABD’ye çok sert çıktı: Kusura bakmayın, bunu yutmayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ödül töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz terör örgütlerine silah yardımı yapıp daha sonra 'silah değil mühimmat gönderiyoruz' derseniz, kusura bakmayın bunu yutmayız. NATO’daki ortağınızı yoksa bu bölücü terör örgütleri mi? Bunu kabul etmemiz yutmamız mümkün değil" diye konuştu.

Eklenme: 29 Aralık 2016, 12:25
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İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan satır başları:

Terör örgütleriyle elbette mücadele edeceğiz. Aynı zamanda mücadelemizin gelişme, kalkınma, büyüme, yönünü de ihmal etmeyeceğiz. 14 yılda büyük bir sıçrama yaptık.

'ABD BAŞTA OLMAK ÜZERE...'

Türkiye olarak uzun süredir batılı ülkelere terör örgütleri arasında ayrım yapmamaları çağrısında bulunuyoruz. Buna karşılık ABD başta olmak üzere bahaneler ileri sürüp gözleri boyayıp masumları katleden örgütlere aleni destek veriyor. Bunu söyleyince beyefendiler rahatsız oluyor. Medya aracılığı ile söylemeyin diyorlar.

'NATO'DAKİ ORTAĞINIZ TERÖR ÖRGÜTLERİ Mİ'

Bunu nerde konuşacağız? İkili görüşmelerde de söylüyoruz. Siz terör örgütlerine silah yardımı yapıp daha sonra 'silah değil mühimmat gönderiyoruz' derseniz kusura bakmayın bunu yutmayız. NATO’daki ortağınızı yoksa bu bölücü terör örgütleri mi? Bunu kabul etmemiz yutmamız mümkün değil.

Biz NATO ittifakı içinde berabersek o zaman bizim yanımızda yer alacaksınız. Ne NATO’nun ne de müttefik ülkelerin en ufak desteğini görmüyoruz. Üstelik yalan üzerine yalan. Ne diyorlar, 'Türkiye DEAŞ’a destek veriyor.' El insaf. DEAŞ’a en çok zayiatı veren biziz.

'ÖSO BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR'

Bu ÖSO’yu bizim içimizde bile mahfiller terör örgütü olarak niteliyor. ÖSO bir terör örgütü değildir. Ilımlı muhaliflerden oluşan bir direniş hareketidir. Biz onlara gerekli desteği veriyoruz. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Terör örgütleriyle ilgili bu çifte standarda NATO içinden de itirazlar yükseldiğini görüyoruz.

Biz bir şeyi özellikle söylüyoruz. Sadece ve sadece Türkiye’ye zarar veren terör örgütleri mutlaka ve mutlaka kendilerine besleyen ülkelere saldıracaklardır. Yılanla yatağa giren ısırılıp zehirlenmeyi göze alacaktır. Felaket göz göre göre yaklaşıyor. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz bir yandan da ikaz görevimizi sürdüreceğiz. Yaşadığımız dönem bir geçiş sürecidir. Bu dönemi eğilmeden atlattığımız takdirde dünyanın en üst ligi bizi bekliyor.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Erdoğantübitakkonuşma
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Volkan karakoc

Cemil nadir ozgun demekki sana baya fitil sallamislar.Bu konuda baya tecrubellisin bakiyorumda............

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Muzaffer

Cemil misin nesin akitin okurları sağlam sen merak etme akitin okurları gibi düşünen insanların sayesinde memleket ayakta sizin gibi ihanetçilerin bu memlekette dikili bir ağacı yok seni gidi uyuşuk domuz

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Cemil nadir özgün

Tıpta Yutamayanlar için FİTİL UYGULUYORLAR. Yani Yutamayanlar yok.Yutamıyorsan fitil var ampul var.Seç seçebildiğini!diyorlar adama.Hatta kimi kere fitil daha iyiymiş.Alışkanlık yazmazsa. Uluslararası ilişkilerde de güçlü devletlerin uygun gördüğü tedavi uygulanıyor.Ama yutturarak, ama fitille, ama ampulle. .Artık yardımın kesilmesi ambargoyamı fitil dersin yalnızlaştırılmaya kimse tarafından iplenmemeyemi fitil dersin ama mutlaka tedaviyi uygularlar. Öyle yutmam, sokturmam, vurdurmam yok.Zaten böyle babaları da onlar YUTMUYOR. Ne varki senin başka tedavi uygulayacak gücün yok.MODERATÖR BAK BU YORUMU OKUYUCULARINDAN NE KİMSE BİLEBİLİR NE DE YAZABİLİR. BU DA BENDEN AKIT OKUYUCULARINAİYİLİK OLSUN. Azıcık kafalarını kullanmayı öğrenirler.

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Remzi marangoz

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hainiki yüzlü katilülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.NOKTA

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