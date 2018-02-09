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Cuma'nın hayrı üzerinize olsun

Canımın yandığı günlerdi ama bir yandan da işimi yapmanın gayreti içindeydim. Telefonum çaldı. Bir okurumuz. Selam verdi. Adını söyledi. Bu sayfayı benim hazırlayıp hazırlamadığımı sordu. Sonra da;

09 Şubat 2018 Cuma 10:31
Cuma'nın hayrı üzerinize olsun

"Şu illet demekten vazgeçseniz olmaz mı?. Ne demek illet. Böyle bir gazeteye yakışmıyor. Geçen gün yine illet diye yazmışsınız. Fena halde canım sıkıldı.." diye bodoslamadan girdi..

"İllet, hastalık demek. Anlamı bu.." diyecek oldum. Lafımı ağzıma tıkadı adeta:

"Anlamı falan olmaz! İnsanı illet etmeyin!. Anlamı değil, benim ne anladığım önemli. Bu kötü bir kelime..."

"Fakat.."

"Fakati makati yok! Biri size ne illet adamsın dese, bozulmaz mısınız?"

Dayanamadım:

"Bakın, o argo.. Lütfen edebli konuşun. Ben 72 yaşında bir adamım.." diyordum ki, telefonu yüzüme kapattı.
.....

İllet, arapça..

Hastalık, farsça..

Maraz da arapça.. Türkçe için galiba 60'lı yıllarda uydurulmuş ama tutmamış bir kelime var: sayrılık..

Türkçe muazzam bir dilbilim veya "gramer" diyelim omurgası, kuralları olan bir dil, lisan.. Farsça'dan, arapçadan ve şimdilerde de ingilizceden bir sürü kelimeyi alıp kendi hançeresine uydurup kullanıyor. Zaten saf ırk gibi saf bir dil de yok..
......
Lafı bu kadar uzattım. Asıl diyeceğime gelmek istiyorum.

Yukarıda bir "vatsap" telefon numaramız var. Oraya her cuma günü okurlarımızdan bir güzel temenni geliyor:

"Hayırlı cumalar.."

"Cumanız hayırlı olsun.."

Teşekkür ediyor, "bilmukabele.." falan diyorum.

Fakat bu ifadeler maalesef içinde itikadî sakatlık taşıyor.

Cuma, bize bahşedilişiyle zaten hayırlıdır. Senin benim temennim ile cuma günü hayırlı olmaz. Mübarek olmaz. Cuma mübarek ve hayırlı bir gün olarak bize tebliğ olunmuştur. Cuma üzerine pek çok hadis vardır. Fazileti, kudsîyeti, hayrı üzerine ciltler dolusu nakiller bulunur bu mübarek gün için.

Hal böyle olunca cumanın hayırlı olması gibi yanlışı tekrarlamak yerine, müslümanların birbirlerine bu mübarek günün faziletinden, hayrından, bereketinden müstefid olmalarını temenni etmeleri daha doğru olacaktır.

Cuma'nın hayrıyla sevinesin.

Cuma'nın hayrı üzerine olsun.

Gibi cümleler kurmak daha doğru olur.
.....
Benzer konuyu, gazetedeki dostlarım bilirler, yıllar önce bayramlarımız için gündeme getirmiştim.

Kurban ve Ramazan Bayramları bize Rabbimizin lutfudur. Kaynağından "mübarek"tir.

Sizin, bizim dememizle "mübarek" olmaz; Rabbimiz bağışı olduğu için mübarektir; kudsanmıştır, kudsîdir.

"Ramazan veya Kurban Bayramınız mübarek olsun.." diye bir temenni galat olsa bile yanlıştır. Yanlış, tekrar edile edile maksadı zıvanadan çıkarıp itikadi sakatlıklara zemin hazırlayabilir.

Siz herkes diyor, diyenlerden olmayın. Hassasiyet göstermenizi dilerim.

Mübarek Cuma'nın hayrı üzerinize olsun, tıpkı Allah'ın selamı gibi...

Yeni Akit, "Evim Evim Güzel Evim" Sayfasından

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:31
  1. Cuma

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