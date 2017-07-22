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Camide bir ilk! Hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudular

15 Temmuz’un yıl dönümünde Cuma namazında cemaat hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:53

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde cuma namazı için camide toplanan cemaat, namaz arasında her bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. O anlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

15 Temmuz’da FETÖ’cü askerlerin kalkışma girişiminin yıl dönümünde Cuma namazı sırasında benzerine nadir rastlanan bir durum yaşandı. Fatih’te bulunan Nuruosmaniye Cami’nde cuma namazını kılmak için toplanan cemaat, namaz arasındaki vaaz ardından tekrar namaza durdu. Bu sırada cami imamı bir anons yaparak darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla camide bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Ardından cami içerisinde bulunan bütün cemaat, aynı anda İstiklal Marşını okumaya başladı. Duygulu anların yaşandığı bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:53
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  • ZülfikarZülfikar7 dk önce
    Hu kardeş: İstiklâl Marşını okumak ne zamandır siyeset oldu. Hem Laz, çerkez, Kürt vs İstiklal Marşını okunuyormuki? Bu adamlar ayrım yapmadan omuz omuza şehit olmadıklarını? Hangi siyasetten bahsediyorsun
  • Ruhi Ruhi 11 dk önce
    Lazlari da kat ki daha heycanli olsun kürtler ve özelikle LAZLAR senden daha milliyetci dir
  • Meti5Meti516 dk önce
    Siyirdigimizinresmiolsa gerek:)))))))
  • Muhammet Burak TuranMuhammet Burak Turan18 dk önce
    Cami Allahü teâlânın evidir. Orada siyasi semboller bid'attır. Düşünün ki Kabe üzerinde Suudi devlet bayrağı dalgalanıyor. Ne hissedersiniz? Cami evrenseldir her müminin yeridir. Hiçbir siyasi sembol altında değildir.
  • OğizhanOğizhan28 dk önce
    Yaşasın Türk!!!! Kshrolsun ümmrt!!!! Biz Türküz, Arap değil!!!!
  • KartalKartal31 dk önce
    Kürt'ünde laZında marşı İstiklal marşıdır.Bölücülük yapma çakal.
  • ÖnceİlimÖnceİlim31 dk önce
    Camide yapılacak iş değil.
  • Mustafa K.Mustafa K.39 dk önce
    Atatürkün Türkiyesi = İstiklal Marşı. Sonunda cahillik kayvedecek ve biz Mustafa Kemalın askerleri kazanacağız. Allah cahilleri sevmez!!!!
  • adem fehmi inanadem fehmi inan43 dk önce
    marşı yazan da arnavut , millet islam milleti yanlış anlama .
  • ishakishak46 dk önce
    Istiklal marşı kürdün lazın ve arnavut Akifin ortak marşıdır
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