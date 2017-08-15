Cuma namazına giden esnafa saldırdı... 'Burası şeriat ülkesi mi?'

İbadetini yapmaya çalışan esnaf saldırıya uğradı. 45 senedir işletmecilik yapan Pehlivan Lokantası, İstanbul’un birçok semtinde halka hizmet vermekte. Dedelerinden babalarından gördükleri değerlere sahip çıkan işletme sahipleri her cuma günü, cuma namazına giderken dükkânlarının kapısını kapatarak müşteri içeri kabul etmemekte. Geçtiğimiz cuma günü, cuma namazına gittikleri vakit dükkanı kapalı gören bir müşterinin, “Cuma vakti diye dükkanı nasıl kapatırsınız? Burası Suudi Arabistan mı?” gibi ithamlarına maruz kaldı.



“DEAŞ’CISINIZ, KADINLARIMIZA TECAVÜZ ETTİNİZ”



Biz 11 senedir dükkânımızı cuma saati kapatırız. Cuma vakitleri babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz ve dinimizin gereği olan alışverişimizi keseriz diyen işletme müdürü Ahmet Yanıkova, “O gün de dükkânımızı açtık cuma vakti namazımızı kılmaya gittik. Namazdan dükkana döndüğümüzde namaza gitmeyen arkadaşlar bir müşterimizin sorun çıkardığını söyledi. Müşteri, “Siz burayı nasıl kapatırsınız? Burası şeriat ülkesi mi? Ben sizin cuma namazınızı beklemek zorunda mıyım? Allah’ınızı da alın gidin. DEAŞ’cısınız kadınlarımıza tecavüz ettiniz. Ben sizin namazınızı Allah’a olan inancınızı bekleyemem” diyerek kapının önünde bağırmaya başladı ve bayağı bir kalabalık oluşturdu. Birkaç kadın da alkışlayarak olay çıkartan müşteriyi destekledi. Akabinde halk cuma namazına gitmesi suç mu özel işletmesi diyerek bizi sahiplendi” ifadelerini kullandı.



25 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜ



45 senelik bir müessese olduğunu ifade eden işletme müdürü Yanıkova, “Birçok yerde dükkânlarımız var halkımıza hizmet veriyoruz. Müşteri bana saldırdılar demiş böyle bir şey söz konusu değil. Ben kendisinden şikâyetçi oldum. Kendisiyle mahkemede görüşeceğiz” dedi.



Cuma vaktinde gelen müşterinin oldukça sinirli olduğunu aktaran işletme müdürü Yanıkova “Cuma vakti geldiğinde içeriye gelen müşteriye vakit geldiği için yemek servisi yapamadığımızı söylüyoruz. İçeride daha önceden servis yaptığımız müşteriler yemeklerini yemeye devam ediyorlar. Müşteri geldiğinde bayağı bir sinirliydi. Bize kapıyı neden kapatıyorsunuz dedi. Bağırdı, hakaretler etti daha sonrasında gitti. 25 dakika sonra geri döndü. “Burada ekmek yiyemeyeceksiniz. Allah’ınız da alın gidin. DEAŞ’cılara yer yok. DEAŞcı köpekler” diyerek bizlere hakaret etti. Bize yapılan bu hakaretler özellikle de ‘DEAŞ’ yakıştırması bizim zorumuzu gitti. Bu sebepten dolayı da şikayetçi olduk. Bizim ülkemiz DEAŞ’e karşı mücadele veriyor. Ülkemiz olarak Suriyeli muhacir kardeşlerimize kapılarımızı açmışız. Ben Şırnak’ta askerliğimi yaptım arkadaşlarımı şehit verdim. DEAŞ’cı demek terörist demektir” şeklinde konuştu.