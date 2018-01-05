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Cuma namazı için tüm futbolcular oraya gitti!

Antalya’da kamp yapan futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu ’Dinler Bahçesi’nde cuma namazı kıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 15:11
Cuma namazı için tüm futbolcular oraya gitti!

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde kamp yapanSüper Lig takımları Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Bursaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile diğer Anadolu kulüplerinde forma giyen bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını kılmak için Belek’teki cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu ’Dinler Bahçesi’ne geldi. Fenerbahçe’den Mehmet Topal, Şener, Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Atiker Konyaspor’dan Ali Turan ve Ali Çamdal, Kayserispor’dan Umut Bulut, Gençlerbirliği’nden Orhan Şan, Ankaragücü’nden Aykut Demir’in yanı sıra teknik direktörler Giray Bulak, İsmail Kartal ve İbrahim Üzülmez de Dinler Bahçesi’ne geldi. İhrama bürünen Aykut Demir, uzun sakalı ve taktığı beresiyle dikkati çekti.

Futbolcular namaz kılarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yoğun katılım sebebiyle yer bulmakta zorlanan bazı futbolcular ve vatandaşlar, kilise ve sinagog zeminine serilen halıların üzerinde namazlarını kıldı.

Namaz sonrası futbolculara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, onlarla fotoğraf çektirdi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 15:11
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