Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgasının gelmesi bekliyor.

Yapılan açıklamada, "Ramazan ayı boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Ramazan ayının son günleri artmaya başlamış Bayram'da ise hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 3 - 6 derece üzerinde seyretmiş ve sıcak hava halen etkili olmaya devam etmektedir" denildi.

Uzun yılların en yüksek sıcaklığı geliyor

Açıklamada ayrıca, "Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6 - 10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklenmektedir" ifadesi kullandı.

Ankara 40, İstanbul 37 derece olacak

Öte yandan bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, Bursa ve Malatya'da 40, İstanbul'da 37, İzmir ve Adana'da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya'da 42, Diyarbakır'da 43, Manisa'da 44, Şanlıurfa ve Aydın'da 45 Derece olması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında pazartesi günü batı bölgelerimizde, salı günü iç ve hafta ortasında çarşamba günü ise Doğu bölgelerimizde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Saat 10-16 arasındaki saatlere dikkat

Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarı yapıldı.