Cuma günü sokaklara çıkacaklar
Suriye'nin Azez kentinde halk Türkiye'ye destek için cuma günü dev gösteriler yapmaya hazırlanıyor.17 Ocak 2018 Çarşamba 23:25
YENİAKİT.COM.TR - Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Azez kentinde halk, yaklaşan Afrin operasyonu öncesi Türkiye'ye destek için cuma günü sokaklara çıkma kararı aldı.
Bölge halkı cuma namazının ardından meydanlarda toplanan halk terör örgütü PKK'ya lanet okuyacak.
İşte bölge halkı tarafından yayınlanan bildiri;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr