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"Cuma günü herkes Mescid-i Aksa kapılarına toplansın"

İşgalci İsrail'in hukuksuz güvenlik önlemlerini kabul etmeyen Filistinliler bir süredir Mescid-i Aksa'ya x-ray cihazlarından girmeyi reddederek mübarek mescidin kapı önlerinde namazlarını eda ediyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:22
"Cuma günü herkes Mescid-i Aksa kapılarına toplansın"

Geçtiğimiz günlerde 3 Filistinlinin öldürüldüğü olay sonrasında güvenlik önlemlerini arttıran ve Mescid-i Aksa kapılarına ekstra tedbir alan İşgalci İsrail yönetimi dün akşam saatlerinde kapı önlerinde toplanan Filistinlilere sert bir şekilde müdahalede bulundu.

Müdahale sonrası Mescid-i Aksa hatibi Sabri dahil onlarca kişi yaralandı.

Bugün açıklama yapan Mescid-i Aksa ve Kudüs din adamları Cuma günü Kudüs'te tüm cami ve mescitlerin kapatılması ve herkesin İşgalci İsrail'i protesto etmek için namazlarını mübarek mescidin kapılarında kılması çağrısında bulundu.

Kudüs Müftüsü Muhammed Huseyn imkanı olan herkesi Mescid-i Aksa kapılarına çağırarak, müslümanları sözde kontrol noktası önlerinde beklemeleri davetinde bulundu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:22
  1. Mescid-i Aksa
  2. Kudüs
  3. Kudüs Müftüsü Muhammed Huseyn
  4. İşgalci İsrail
  5. Filistin
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