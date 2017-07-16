Cuma buluşmasında 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Selçuklu’da Cuma Buluşmaları’nın bu haftaki adresi Ferhuniye Mahallesi oldu. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hacıveyiszade Camii’nde kılınan Cuma Namazı sonrası vatandaşlarla görüştü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde okunan hatm-i şerifler 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Programa Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi günü Mevlana Meydanı'nda yapılacak Demokrasi Nöbetine tüm Konya halkını davet eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay," Bundan tam bir yıl önce devletin içine yuvalanmış FETÖ hainlerinin milletin kararına ve iradesine yapmaya çalıştıkları darbe girişimi yine milletimizin birlik, berberlik, vatan ve bayrak sevgisi karşısında başarısız oldu. Millet olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak verdik ve darbenin karşısında dimdik durduk. Kadın erkek, genç yaşlı demeden ve hatta çocuklarımızla birlikte 81 vilayetimizde meydanları dolduran milletimiz; geleceğine, gençliğine, ülkesine ve devletine sahip çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 81 ilde yapılan farklı etkinliklerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün kutlandığını söyleyen Başkan Altay, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından belirlenen program kapsamında 11 Temmuz'da başlayan etkinlikler 81 ilde yapılacak anma nöbetleriyle son bulacak. Bugünde 81 ilde Cuma Namazı öncesi okunan hatm-i şerifler 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Bu şanlı destanın birinci yıldönümünde vatan, devlet, bayrak ve inancı uğruna şahadete koşan şehitlerimizi anmak, bağımsızlığımıza ve birliğimize el uzatmaya çalışan hainlere karşı tek vücut olduğumuzu bir kez daha göstermek için tüm Türkiye'de olduğu gibi bizlerde bayraklarımızla Mevlana Meydanı'nda buluşalım. Bu vatan için şahadete yürüyen kardeşlerimizi dualarla ve rahmetle anacağımız bu gecede birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya göstermek için tüm hemşehrilerimizi Mevlana Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

Selçuklu Belediyesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü kapsamında Hacıveyiszade, Alaeddin, Selçuklu Merkez, İbrahim Hakkı Konyalı ve Zeki Otogar Cami'lerinde hatim duası yapıldı.