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Çulhaoğlu'na Cumhurbaşkanına hakaretten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'nün medya yapılanması davasının tutuklu sanığı, Türk Solu dergisi genel yayın yönetmeni ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

09 Şubat 2018 Cuma 18:02
Çulhaoğlu'na Cumhurbaşkanına hakaretten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasının tutuklu sanığı, Türk Solu dergisi genel yayın yönetmeni ve Ulusal Parti Genel Başkanı Çulhaoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Elif Sinem Kabadayı ve Sami Kabadayı ile sanık Çulhaoğlu'nun avukatı Mustafa Avlağı katıldı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Çulhaoğlu ile Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı, Çulhaoğlu'nun ifadelerinin hakaret içerdiğini belirterek, "Sanık hakareti alışkanlık haline getirmiştir. Alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep ediyoruz. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartları oluşmadığından uygulanmamasını istiyoruz." dedi.

Erdoğan'ın avukatı Elif Sinem Kabadayı da Çulhaoğlu'nun "hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Çulhaoğlu'nun avukatı Avlağı ise müvekkilinin hakaret suçunu işlemediğini öne sürerek, "Müvekkilim, toplumu bilinçlendirmek bilincinden hareketle devleti koruma arzusuyla devlet görevlilerini de uyarmıştır. Buradaki amaç, devleti korumak arzusudur. Beraatını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakim Sacit Bulut, Çulhaoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Dava

Sanık Çulhaoğlu hakkında, 28 ve 30 Ağustos 2014'te Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle TCK'nın 299. maddesindeki "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 18:02
  1. Gökçe Fırat Çulhaoğlu

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