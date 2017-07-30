Çukurova’da çalışmalar aralıksız sürüyor

Çukurova Belediyesi, mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığına aldırmadan çalışmalara devam ediyor.

Çukurova Belediyesi Yol İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2017 yılı çalışma sezonu kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Çukurova Belediyesi asfalt çalışmalarında her yıl hedef olarak belirlediği rakamların üzerine çıkarak kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmasına hız kazandıran Çukurova Belediyesi, günde yüzlerce Çukurovalıların kullandığı sokakta yoğun bir çalışma yürütüyor. Topyekun çalışma ile asfalt ve kaldırım sorununu çözüme kavuşturan Çukurova Belediyesi, Haziran ayından itibaren başlattığı hummalı çalışma ile ilçenin 27 mahallesinde, asfaltı sorun olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Mevsim koşullarına aldırış etmeden çok sayıda mahallede çalışma yürüten ekipler, kısa sürede hedefin yarısına yaklaşırken, asfalt kaplama, onarım ve yama çalışmalarını koordineli olarak yürütüyor, kışın zarar görmüş yolları yeniliyor.

Çukurova’nın her yeri şantiye

Çukurova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri de, ilçede 12 ayrı yerde çalışmalarını sürdürüyor. 100. Yıl Mahallesi’nde 5, Huzurevleri Mahallesi’nde 2, Karslılar Mahallesi’nde 2, Kurttepe, Güzelyalı ve Belediye Evleri Mahallesi’nde bir noktada olmak üzere toplam 12 ayrı noktada ekipler park yapım çalışmalarına son sürat devam ediyor. Şu anda, Çukurova’da tam 12 yerde park yapım çalışmaları devam ediyor.

Çukurova ilçesinde devam eden çalışmalar ise şunlar:

“100. Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı’nda, 12 bin 307 metrekare çocuk ve dinlenme parkı yapımı. 100. Yıl Mahallesi Göçmenevleri’ndeki 3 bin 337 metrekare alana 12 Nolu çocuk ve dinlenme parkı yapımı. 100. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Villaları önündeki 4 bin 321 metrekare alana, 13 Nolu çocuk ve dinlenme parkı ile futbol sahası yapımı. 100. Yıl Mahallesi Adana Konakları yanındaki 13 bin 200 metrekare alana, 14 Nolu çocuk ve dinlenme parkı yapımı. 100. Yıl Mahallesi’nde bin 64 metrekare 11 Nolu çocuk ve dinlenme parkı yapımı. Güzelyalı Mahallesi’ndeki 14 bin 883 metrekarelik Haluk Levent Koruluğu’nun Bülent Ecevit Sanat Parkı olarak yapımı. Belediyeevleri Mahallesi Alarko şantiyesi yanındaki 8 bin 696 metrekarelik alana çocuk ve dinlenme parkı yapımı. Huzurevleri Mahallesi otoban kenarındaki 10 bin 278 metrekarelik alana, çocuk ve dinlenme parkı ile spor tesisi yapımı. Huzurevleri Mahallesi Şükrü Baba Camii yanındaki 3 bin 164 metrekarelik alana çocuk ve dinlenme parkı yapımı. Karslılar Mahallesi Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi önündeki 4 bin 261 metrekarelik alana çocuk ve dinlenme parkı yapımı. Karslılar Mahallesi Pasta Bahçesi arkasındaki 2 bin 592 metrekarelik alana çocuk ve dinlenme parkı yapımı. Kurttepe Mahallesi’ndeki 2 bin 634 metrekarelik alana çocuk ve dinlenme parkı yapımı.”