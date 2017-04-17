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Çukurca'dan yürek yakan haber!

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan uzman çavuş Harun Şenözüvar şehit oldu

Çukurca'dan yürek yakan haber!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:35

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin Irak sınırındaki Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgelerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar tedavi gördügü hastanede şehit oldu.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgeleri arasında dün gece PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

 
EtiketlerşehitçukurcaGÜNCEL HaberleriHAKKARİASKERŞEHİT
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