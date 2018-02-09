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Çukurca'dan acı haber

TSK, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

09 Şubat 2018 Cuma 19:40
Çukurca'dan acı haber

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK'den yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"9 Şubat 2018 tarihinde Hakkari/Çukurca Zer Tepe Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:40
  1. Çukurca
  2. TSK
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Hakkari

YORUM YAZ

  • hakanhakan2 sa önce
    IDAM YOK ..... idam olmayincada korkulari yok, köseye sikistiklarindada, teslim oluyoruz pismaniz deyip,az bi hapisleyirtiyorlar.... idam gelsin bakayim, cesaret edebilirlermi !kacak elektrik kullanimi bile kesilir korkularindan.
  • Sehit anne Sehit anne 2 sa önce
    Bin kanı bozuk kahpekurban olsun sehidimin bir tirnagina bir ölür binbir diriliriz şehitler ölmez vatan bölünmez en ağırşekilde intikamin alınacaktır sen rahat uyu o yüce makaminda ailesine sabırlar ihsan etsin rabbim
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