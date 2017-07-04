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Çukurca'da PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 3 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yapılan roketatarlı saldırıda 3 asker yaralandı.

04 Temmuz 2017 Salı 14:10
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 3 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinde, operasyon gerçekleştiren güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 3 asker yaralandı.

Helikopterle yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından operasyon bölgesine takviye birlikler sevkedilerek operasyonun kapsamı genişletildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için havadan karadan takip devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:10
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