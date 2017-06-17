İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çukurca'da patlama: Şehit ve yaralılar var

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 7 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 16:17
Çukurca'da patlama: Şehit ve yaralılar var

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda daha önce teröristler tarafından döşenen EYP’ye basan iki askeri personel şehit olurken, 7 askeri personel ise hayati tehlikeleri olmamak üzere yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 16:17
  1. Hakkari
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ispanaklı çıtır börek tarifi
    1. Ispanaklı çıtır börek tarifi
    2. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
    3. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    4. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    5. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    6. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    7. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    8. Fotokapanla görüntülendiler
    9. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    10. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    11. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    12. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    13. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    14. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    15. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    16. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    17. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    18. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    19. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    20. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti