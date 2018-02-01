Çukurca'da hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.01 Şubat 2018 Perşembe 12:12
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.