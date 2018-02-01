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Çukurca'da hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:12
Çukurca'da hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 12:12
  1. Hakkari
  2. Çukurca
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  4. terör saldırısı
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  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti1 sa önce
    ALLAHc.c Rahmet Eylesin Allah yolunda ölenlere ölü demeyin çünkü onlar diridir siz bilemezsiniz ABD,rusya,AB(Alman,Fransız,ingiliz,g.kıbrıs,. İsveç vb),İsrail kâfirlerin verdiği güdümlü tank savar olsa gerek.
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