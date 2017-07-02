Çukurca kırsalında operasyon!

TSK tarafından Hakkari bölgesinde yapılan operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, Kaletepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında da 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ve 1 adet EYP ele geçirildi.



TSK tarafından yapılan açıklamada " 1 Temmuz 2017 tarihinde Hakkâri bölgesinde operasyonlara aralıksız şekilde devam edilmektedir. Çukurca Güvendağı güneyinde bugün teröristlerle sağlanan temas sonucunda bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Çukurca kırsalında Kaletepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında üç adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ve bir adet EYP ele geçirilmiştir.Böylece operasyonların yoğun şekilde yürütüldüğü Ağustos 2016'dan bugüne kadar Hakkâri ili civarında toplam 847 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.