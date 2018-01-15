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Çukura düşen iki kardeşin ölümüyle ilgili 6 tutuklama

5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 22:49
Çukura düşen iki kardeşin ölümüyle ilgili 6 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kusuru tespit edilen şirketin 2 yetkilisi, iş makinesi operatörü ve inşaat bekçisinin ardından 2 çalışan daha gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uzundere semtinde çadırda yaşayan Ali ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, inşaat çalışmasının devam ettiği alanda yağmur suyuyla dolan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek yaşamını yitirmişti. AA

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 22:49
  1. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. iş makinesi operatörü
  3. taksirle ölüme sebebiyet vermek
  4. inşaat çalışması
  • Zekeriya Zekeriya 32 dk önce
    bu küçücük çocukların anne babasına niçin ceza verilmiyor. bu çocukların inşaat sahasında ne işi var.
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