Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anayasa değişikliği halk oylamasının bölgeye ilişkin sonuçlarını değerlendirdi.



İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Mehmet Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "evet" cephesinin bölgedeki oy oranlarının artışında en önemli unsurlarından birinin terör örgütü PKK'nın çukur siyaseti olduğuna işaret etti.

"Çukur siyasetinden bıkan Kürt halkı bunu sandığa yansıtmıştır. Şiddeti şehirlere taşıyan ve Kürt halkına zulmü yapan anlayışı reddettiğini gösteren bir ipucudur." diyen Karadağ, insanların daha cesur bir şekilde sandık başına gittiğini aktardı.

Karadağ, "Türkiye genelinde olduğu gibi bölgedeki oy artışında Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörü de bulunuyor. Bölgedeki 'evet' oylarının artmasının diğer bir nedeni de burada ciddi bir tabana sahip olan, ciddi bir siyasi aktör olan HÜDA PAR'ın da 'evet' cephesinde yer almasıydı." dedi.

Cihannüma Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Parlak, bölgede "Evet" cephesindeki oy artışının önemli olduğunu belirtti.

Parlak, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da yapılan referandum sürecine baktığımız zaman hakikaten Kürtlerin referandum sürecini değiştirecek bir etkiye sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Bölge halkının tamamının süreçteki katkısının yanı sıra HÜDA PAR seçmeninin siyasal tercihinin olması da sonucu değiştirdi. Kürtlerin artık bu süreçte kendi siyasal tercihlerini net bir şekilde verdiklerini hep beraber görüyoruz. Kürtler HDP'ye 16 Nisan'da bir kırmızı kart göstermiştir. 7 Haziran ve 1 Kasım'dan sonra özellikle batı kamuoyunda Kürt seçmene yönelik oluşan o olumsuz algıyı 16 Nisan itibarıyla bitirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü aynı Çanakkale ruhu gibi Türkler ve Kürtler yeni sistemi değiştirdiler. Bu yeni sistemin değişiminde Kürtlerin ciddi anlamda katkısının olduğunu tarih yazmıştır."

Çözüm Süreci Sivil İnisiyatif Derneği (ÇÖZÜM-DER) Genel Başkanı Ercan Ezgin, Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşların terör örgütü PKK'nın kirli çukur siyaseti nedeniyle hem PKK'ya hem de HDP'ye çok kızgın olduklarını dile getirdi.

Ezgin, "Kürtlerin büyük bir kısmı siyasi rotasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insani, vicdani ve İslami kimliğine çevirdi. Sandıklarda silah, tehdit ve baskı unsurları ortadan kalkınca irade sağlam bir şekilde ortaya çıktı. 'Evet' sonucuna ulaştıran oylar bölgeden çıktı. Her şeye rağmen kazanan Türkiye ile Türk ve Kürt kardeşliği olmuştur. Bu halkın gerçekten gönlü kırılmış, yüreğinin kazanılması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinin dahi oyların artmasında çok büyük etkisi oldu. Türkiye artık darbe vesayet dönemlerine son vermiştir."

Mardin İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, bölgenin yeni sistemi güzel okuduğunu ve desteğini verdiğini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini ve desteklediğini dile getiren Timurağaoğlu, bölge halkının son iki seçimde desteğini artırdığını anlattı.

Timurağaoğlu, bölge halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye teveccühlerinin olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik içinde güçlenerek dünyada ezilen bütün halkların haklarının savunması noktasında önemli bir potansiyele ulaşacağımıza inanıyorum. Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'nun tamamı Türkiye ve Erdoğan'dan beklenti içerisinde ve bu seçimlerde ümitleri kısmen yeşerdi. Bölge halkımız çukur siyasetinin ne kadar yanlış olduğunu anladı. Bu oy artışı ile millet kavganın ve ölümlerin olmadığı bir dönemi arzuladığını gösteriyor. Silah zoruyla, baskı altında olmaktansa devletin sığınacak sağlam bir liman haline geldiğini görebilmektedir."

Kaynak: AA