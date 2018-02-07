Akit gündeme getirdi, Çukur dizisine ceza geliyor!

Tasarının, televizyon kanallarının, internet siteleri üzerinden yapılan yayınlarının da RTÜK denetime girmesini öngördüğü belirtilirken RTÜK, yasanın nasıl uygulanacağını ortaya koyacak bir karar hazırlandı. Show TV’de yayımlanan "Çukur" adlı dizi için hazırlanan ve dizide kullanılan küfürlerin deşifre edildiği uzman raporunda, “Dizinin televizyonda yayımlanan bip’lenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden söz konusu ifadelerin ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Önceki günkü Üst Kurul toplantısında rapor gündeme geldi, ancak bir üyenin toplantıya katılmaması nedeniyle, oylamada eşit sonuç çıktı. Kanalın cezalandırılıp cezalandırılmayacağı önümüzdeki hafta belli olacak. (medyatava)

AKİT GÜNDEME TAŞIDI

Yeniakit.com.tr olarak Show TV'de yayınlanan 'Çukur' adlı dizideki küfürlü sahneleri gündeme getirmiş ve toplumun ahlakını bozmaya yönelik hazırlandığı aşikar olan bu sahnelere karşı halkın tepkisini yansıtmıştık.

Çukur değil lağım! Her sahnede küfür...