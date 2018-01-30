Çukur değil lağım! Her sahnede küfür...
Show TV'de yayınlanan 'Çukur' adlı dizideki küfürlü sahneler, izleyicinin tepkisini çekmeye devam ediyor.30 Ocak 2018 Salı 10:52
Toplumun genel ahlakına savaş açan dizilere sessiz kalan RTÜK, her bölümde küfürlü sahnelerle izleyicilerin karşısına çıkan 'Çukur' adlı diziye de sessiz kaldı.
'BİP' KILIFIYLA KÜFÜR ÇILGINLIĞI
Söz konusu dizide küfürlerin 'bip'lenmesine rağmen edilen küfürlerin ne olduğunu izleyiciler rahatlıkla anlayabiliyor. 'Bip'leyerek küfüre özendirmenin önleneceğini sanan RTÜK'ün yanlışında ısrar etmesinin arkasında yatan nedenler halen daha merak konusu.
İNTERNETTE 'BİP'SİZ YAYINLANIYOR
Küfürlü sahnelerin bolca yer aldığı dizilerin internete 'bip'siz yüklenip yayınlanmasının önünde herhangi bir engelin de olmaması duyarlı vatandaşların tepkisini çekiyor.
KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI NEDEN SESSİZ?
Kadınları aşağılayıcı cinsiyetçi küfürlerin de yer aldığı sahnelere kadın hakları savunucularının da sessiz kalması tuhaf bulundu.