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Çukur değil lağım! Her sahnede küfür...

Show TV'de yayınlanan 'Çukur' adlı dizideki küfürlü sahneler, izleyicinin tepkisini çekmeye devam ediyor.

30 Ocak 2018 Salı 10:52

Toplumun genel ahlakına savaş açan dizilere sessiz kalan RTÜK, her bölümde küfürlü sahnelerle izleyicilerin karşısına çıkan 'Çukur' adlı diziye de sessiz kaldı.

'BİP' KILIFIYLA KÜFÜR ÇILGINLIĞI

Söz konusu dizide küfürlerin 'bip'lenmesine rağmen edilen küfürlerin ne olduğunu izleyiciler rahatlıkla anlayabiliyor. 'Bip'leyerek küfüre özendirmenin önleneceğini sanan RTÜK'ün yanlışında ısrar etmesinin arkasında yatan nedenler halen daha merak konusu. 

İNTERNETTE 'BİP'SİZ YAYINLANIYOR

Küfürlü sahnelerin bolca yer aldığı dizilerin internete 'bip'siz yüklenip yayınlanmasının önünde herhangi bir engelin de olmaması duyarlı vatandaşların tepkisini çekiyor.

KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI NEDEN SESSİZ?

Kadınları aşağılayıcı cinsiyetçi küfürlerin de yer aldığı sahnelere kadın hakları savunucularının da sessiz kalması tuhaf bulundu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:52
  1. bip
  2. ÇUKUR DİZİSİ
  3. ARAS BULUT
  4. Aras Bulut İynemli
  • Ayşe Ayşe 31 dk önce
    Maalesef boyle diziler sayesinde bozuk nesiller yetişiyor artik anne baa ya bile küfürler normal hale geldi, sebebi de bu yatıp diziler. En büyük şeytan evin baş köşesinde... Artık bizi içten yıkıyorlar...
  • remrem36 dk önce
    adnan oktar namı diğer harun yahya a9 kanalıkapatılsında gerisi tırıvırı
  • EceEce52 dk önce
    Gayet güzel film, Adnan Oktar ile ilgilenin önce
  • EnsarEnsar59 dk önce
    Rahatsız olan izlemez bu kadar basit!!!
  • ESKİYAYLALIESKİYAYLALI1 sa önce
    Lağımı neden gazetenin sayfalarına taşıyorsun ki?
  • SaSa1 sa önce
    Adnan Oktar’ı da ele alın
  • cetincetin1 sa önce
    hee bir bu kaldı el atmadığınız milletin severek izlediği diziyle uğraş şimdi erdoğan size rağmen kazanıyor valla kriptomusunuz siz herkesi küstürmeye çalışıyorsunuz..
  • azizaziz1 sa önce
    bu eski musul başkonsolosu olan küfürbaz arkadaşı bu dizide oynatsınlar:)
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