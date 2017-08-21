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CÜ’de ’Üç boyutlu Yazıcı Projesi’ hayata geçirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent bünyesinde çalışmaları sürdürülen üç boyutlu yazıcı projesi tamamlandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:50
CÜ’de ’Üç boyutlu Yazıcı Projesi’ hayata geçirildi

Cumhuriyet Teknokent A.Ş’nin, fikrin ürüne dönüştürülebilmesi, ürünlerin ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere desteği tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda üç boyutlu yazıcı imalatı projesi hazırlayan CÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği’nden bu yıl mezun olan öğrenci Fırat Hakverdi tarafından hazırlanan proje Cumhuriyet Teknokent Ön Kuluçka Merkezi’nde hayata geçirildi. Bilgisayar üzerinde soyut olarak tasarlanmış projeler bilgisayar üzerinden verilen komut ile üç boyutlu yazıcıda kusursuz şekilde üretilerek somut hale getiriliyor.

Bitirme projesi kapsamında üç boyutlu yazıcı yapmaya karar veren Hakverdi,"Üç boyutlu yazıcılar genel olarak uzay teknolojisinden robot teknolojisine, Ar-Ge çalışmalarının prototip üretiminden medikal teknoloji üretimi olan plastik protez imalatına kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Bitirme projesi olarak Cumhuriyet Teknokent’in bize sağlamış olduğu makine, teçhizat ve uygun yer anlamındaki desteklerini kullanarak üç boyutlu yazıcı projemizi tamamladık. Üç boyutlu yazıcıyla bilgisayar ortamında tasarlanmış bütün objeleri basabiliyorsunuz. Örneğin bir bardak tasarladıktan sonra üç boyutlu yazıcıya gönderiyorsunuz. Çeşitli programlar vasıtasıyla bardağı üç boyutlu olarak üretiyor ve siz elinizde plastik bardağı kullanabiliyorsunuz" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:50
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