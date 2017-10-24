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Çubuk'ta yol bakım ve onarım çalışması devam ediyor

Çubuk Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

24 Ekim 2017 Salı 16:59
Çubuk'ta yol bakım ve onarım çalışması devam ediyor

Çubuk Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve ilgili araçlarla mahalle yollarında malzemeli yol bakımı, yol açımı ve reglaj çalışmaları yapıyor.

Ekipler, bu kapsamda ihtiyacı olan ya da gelen talepler doğrultusunda mahallelerde yeni yollar açarken, var olan yollarda ise bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Yollar daha dayanıklı ve kullanışlı olmaları için gerekli malzemelerle güçlendiriliyor.

Çubuk Belediye Başkanı  Tuncay Acehan, yaptığı açıklamada, bir taraftan asfaltlama çalışmaları devam ederken diğer taraftan da yol bakım ve onarım çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi.

Hem Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hem de  Çubuk Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü anlatan Başkan Acehan, kış öncesi başlattıkları bu çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını aktardı.

Başkan Acehan, şunları kaydetti: 

"İki ayrı ekibimiz tarafından yaklaşık 6 ayda 4 bin 242 ton sıcak asfalt serimi, 826 ton sıcak asfalt yama, 40 bin 39 metreküp stabilize malzemesi serimi, 741 metreküp asfalt kırığı serimi, 4 bin 538 metreküp mekanik malzeme serimi, bin 980 metre hamyol açımı, 324 bin 95 metre reglaj yapımı, 2 bin metrekare kilitli taş döşeme, 15 bin 753 metre küp yal çalışmalarından harfiyat alımı yapıldı. Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipler tarafından da Sığırlıhacı, Ömercik, Eskiçöte ve  Elmalı arası, Dağkalfat,  Karaman ve Küçükali grup yolu, Gümüşyayla ve Tuğla grup yolu asfalt hazırlık çalışmaları devam ediyor. Yavuz Selim Mahallesi  Hükümet ve Berat Caddesi, Şeyh Şamil Bulvarı ve Sümbül Sokak,  Yıldırım Beyazıt Mahallesi Emin Caddesi ve Defne Sokakta, Barbaros Mahallesi Temel Sokak'ta, Esenboğa Mahallesi cadde ve sokakları ile  Melikşah Esenboğa arası asfalt serimi tamamlandı.  Kızılca, Akkuzulu ve Yiğitli mahallelerinde köy konakları yapım çalışmaları devam etmektedir. Şu anda da ekiplerimiz ağırlıklı olarak yama çalışmalarına devam etmektedir."

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 16:59
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