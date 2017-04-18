Çubuk Belediye Başkanı Acehan: Yeni sistemin ülkemize hayırlı olsun

YENİ AKİT / ANKARA - Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Çubuk’tan yüzde 77 oranında ‘Evet’ çıkması üzerine bir mesaj yayımlayan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, “Çubuk halkı her zamanki gibi feraset ve basiretini bir kez daha göstermiştir’’ dedi.

“ÜLKEMİZ BÖLGESİNDE LİDER ÜLKE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Yeni sistemle devlet ve milletin daha güçlü olacağının altını çizen Acehan, şunları söyledi: “16 Nisan 2017 tarihi ülkemiz için unutulmayacak bir tarihtir. Halk kendi iradesini geçtiğimiz 15 yılda olduğu gibi yerel ve genel seçimlerde olduğu gibi; halk oylamasıyla sistem değişikliğine giderek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içerisine alan anayasa değişikliği seçiminde de göstermiştir. Çubuklular feraset ve basiretini bir kez daha göstermiştir. Alınan bu sonuçla Türkiye’nin ilerlemesinin, aydınlığının devamını sandıkta oylamış ve milli irade kazanmıştır. Halk olarak bizim verdiğimiz bu destekle devletimiz de milletimiz de şimdi daha güçlüdür. Reisimiz başkanlığındaki Türk Milleti şimdi daha gür bir sesle dünyadaki adaletsizliğe, haksızlıklara, sömürgecilere, ‘dur’ diyebilecektir. Milletimizin iradesi büyüyen, güçlenen Türkiye’nin yanında olduğu sürece ülkemiz bölgesinde lider ülke olmaya devam edecektir. Yeni sistemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.’’