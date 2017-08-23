Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cübbeli’ye suikast planı son anda engellendi!

DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında suikast planları yapıldığı ortaya çıktı. Örgüt üyeliğinden hakkında dava açılan şüpheli Hakkı U. ifadesinde, örgütün kendisine verdiği talimatı anlattı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:56
Cübbeli’ye suikast planı son anda engellendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne mensup 4 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında hazırlanan iddianamede çok önemli ayrıntılar yer aldı. Şüpheliler arasında yer alan Hakkı U.'nun aldığı talimatla Cübbeli Ahmet'i öldürme planları yaptığı ve bu yönde 'Cübbeli Ahmet'in sohbetlerini takip ettiği öğrenildi.

SOHBETLERİNE YAKIN TAKİP

Şüpheli ifadesinde, "Yakalandığım tarihten 2-3 gün önce örgüt mensuplarınca şifreli olarak haberleşmiş olduğumuz program vasıtasıyla bize gelen mesajda Cübbeli Ahmet Hoca'nın ders verdiği ve toplantı yaptıkları yerlerin nereler olduğu, buralara kaç kişinin geldiği, ne zamanlar toplandıkları hakkında araştırma yapmamız talimatı verildi. Bu talimat program ile cep telefonumuza gelen bir dosyayı şifreli program ile bilgisayarda açarak okuduk. Bu talimatın geldiğini İbrahim Ş. ve Kemal O. da biliyor" dedi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hakkı U., İbrahim İ., Yusuf İ. ve Kemal O.'nun Kadıköy'deki ikamet adreslerinde ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve örgüt belgeleri ele geçirildi.

DAVA AĞIR CEZA'DA GÖRÜLECEK

Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçları kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:56
  1. cübbeli ahmet
  2. Ahmet Mahmut Ünlü
  3. Terör örgütü DEAŞ
  4. suikast planı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci olduğunu inkar ediyordu! Görüntüler izletilince şok oldu
    1. Darbeci olduğunu inkar ediyordu!..
    2. Mehmetçik "Kartal yuvası"nda vatan..
    3. Kazıklı Voyvoda kimdir?
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mattis randevusu..
    5. İsrail Büyükelçisi'nden önemli..
    6. Kadir Topbaş'tan 'hastaneye..
    7. Bakanlıktan flaş 'yumurta' açıklaması!
    8. Ulaşılması zor ilaçları artık Türkiye..
    9. Et nasıl temizlenir? Kanlı et yıkanır..
    10. AB'yi şoke edecek karar: Terk edeceğiz!
    11. O rezaletin bir ucu Fetullahçı babaya..
    12. Skandal! Mustafa Kemal'e 'mason' diyen..
    13. İtalya'dan geliyor...Beşiktaş'a bir..
    14. Selçuk İnan Başakşehir'e, Emre..
    15. O ülkeden flaş Kandil açıklaması!..
    16. 'Topbaş hastaneye kaldırıldı'..
    17. 'Terörist' Can Dündar yine..
    18. Aykut Kocaman: "İstediğimiz kadar gol..
    19. Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar!..
    20. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden 143..
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...