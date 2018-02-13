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Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Caner Taslaman' iddiası

Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Caner Taslaman'ın Afrin harekatında şehit olan askerlere 'şehit' demediğini iddia etti.

13 Şubat 2018 Salı 11:59
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Caner Taslaman' iddiası

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuran araştırmacısı ve felsefeci Prof. Caner Taslaman hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Ünlü, Caner Taslaman'ın Afrin operasyonunda hayatını kaybederek şehit olan askerlerimizin 'şehit' olmadığı görüşünde olduğunu iddia etti.

Ünlü, şunları söyledi; "Operasyonun 23. gününe kadar şehitler hakkında açıklama yapmamışken, bizim twitimizden sonra twit atan fakat İslamoğlu gibi devlet için savaşanın şehit olmadığı görüşünde olduğunu düşündüğümüz Caner Taslaman şehit ifadesini kullanmamaya özen göstererek düşüncemizi teyit etmiştir."

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:59
  1. Caner Taslaman
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  3. Ahmet Mahmut Ünlü

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