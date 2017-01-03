Cübbeli Ahmet: Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Oynayanlar lanetlenmiştir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tesbih alın, sübhanallah çekin" dedi.



Cübbeli Ahmet, satrancın kumardan daha beter olduğunu savundu.

Satranç oynayan kişilerin, insanların en yalancısı olduğunu iddia eden Cübbeli Ahmet, "Oynayanlar lanetlenmiştir" ifadelerini kullandı.

'OYNAYANA BAKAN DA DOMUZ ETİ YEMİŞ GİBİDİR'

Cübbeli Ahmet'in satranca dair konuşması şöyle: "Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı. Oynayanlara ölürken kelimei şehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tesbih alın, sübhanallah çekin" sözlerini sarf etti.