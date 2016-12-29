Cübbeli Ahmet Hocan'dan 'yılbaşı' açıklaması

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Cübbeli Ahmet Hoca'nın yılbaşı kutlamalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı yorumlar şöyle:

"Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya! Bizim bayramımız mı yok!? Mevlid'imiz mi yok!? Miracımız mı yok!? Neden hep biz onlara benzeyelim?" ​,

"Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!"

​"Bir kişiyi bile olsun Allah için vazgeçirelim şu noeli kutlamaktan! Allah korusun iman gitti mi cehennemden ebedi çıkamayacak!"

​"Babanın katilinin bayram yaptığı günde bayram yapar mısın? Babanın katillerinin, dininin düşmanlarının kutlamalarına katılma. Noel kutlama!"