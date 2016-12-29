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Cübbeli Ahmet Hocan'dan 'yılbaşı' açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca yılbaşına ilişkin, "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kâfirleri musallat eder" açıklamasında bulundu.

Cübbeli Ahmet Hocan'dan 'yılbaşı' açıklaması
Eklenme: 29 Aralık 2016, 00:09
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Cübbeli Ahmet Hoca'nın yılbaşı kutlamalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı yorumlar şöyle:

"Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya! Bizim bayramımız mı yok!? Mevlid'imiz mi yok!? Miracımız mı yok!? Neden hep biz onlara benzeyelim?" ​,

"Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!"

​"Bir kişiyi bile olsun Allah için vazgeçirelim şu noeli kutlamaktan! Allah korusun iman gitti mi cehennemden ebedi çıkamayacak!"

​"Babanın katilinin bayram yaptığı günde bayram yapar mısın? Babanın katillerinin, dininin düşmanlarının kutlamalarına katılma. Noel kutlama!"

 

 
EtiketlerCübbeli Ahmet HocaCübbeli Ahmet Hoca yılbaşı yorumu
HABER YORUMLARI
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gariban vatandas

Ulan TALHA !!! beyinsizmisin olum sen ??? ALLAH AZZE VE CELLE iNSANI YARATMIS VE AKIL VERMiS !!! SENiN GiBi BEYiNSiZLER AKLINI KULLANMAZ ANCAK, SALAK SALAK HOCALARI ELE$TiRiR !!!SALAK BiZiM DiNiMiZ GAVURUN iCADINI ALAMA DEMiYORKi !!! HARAM OLMAYAN HER $EYi ALABiLiRSiN !!! ANCAK HARAM OLAN, YANi GAVURLARIN KUTLAMALARINI, GiYiM TARZINI, DÖVME YAPTIRARAK, EViNDE KÖPEK BESLEYEREK, DOMUZ ETi YiYEREK, iCKi iCEREK, ZiNA YAPARAK, VESAiRE YANi HARAM TARAFLARINI ALARAK BENZERSEN ALLAH KORUSUN GAVUR GiBi ÖLEBiLiRSiN DiYOR HOCA !!!HOCALARA OLAN KiNiNiZ NASILDA BELLi OLUYOR !!!KAMAL´iSTMiSiN LAN SEN ???

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murathoca

yahu kime ne isteyen istediği gibi hareket ederkalkıp onun bunun ne yaptığı değil kişinin ne yaptığı kalkıp bir hoca kılıklı adam bunu yapmayın şunu yapmayın deme hakkını kimden alıyor yaradan herkezi aynı yaratsaydı zaten bu gibi şeyleri konuşmuyor olurduk kişi sadece yüce ALLAHA karşı sorumludur hiç kimse bir başkasının cezasını cekmez.

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Hatice

Hristiyanlar allaha kutsal ruh diyor hasa hz isayi allahin oglu olarak goruyor hz meryeme maria diyor iffet timsali hz meryem bir babasiz ogul doguruyor aslinda allah mucizeleri gostermek icin hz isayi babasiz yaratiyor sapiklar onu kendi kafalarina gore yozlastirip hz isayi hasa allahin oglu diyor ve kendilerine gore uydurup bir noel icadediyor bunu da zamanla islam dunyasina kabul ettiriyor din cahilleri sayesinde muslumanlari kendilerine benzetiyorlar tabi inanci kuvvetli olanlar asla boyle bir sapikliga kanmiyor ve noel kutlamuyor akilli musluman ve mumin asla boyle boyle hata yapmaz hoca hakli artik islam dunyasi uyansin hz isa as dogum tarihi bile yalnis ey islam alemi kendine gel bak basin beladan kurtulmuyor son kitap kurana hadislere saril en azindan ahiretini kurtar

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Veli Yalçın

Düzeltme: Yılbaşında kutlanan noel değil. Noel 25 Aralıkta, hz. isa nın (Jesus)ın doğumuna ithafen ailecek yenilen hindi menülü gecedir noel. Yılbaşı ise dini değil, emperyalist bir eğlence. Türkler bunu çok karıştırıyor. Taklit ederken de hata ediyor. Kopyada bile çok kötüyüz Erdoğanın dediği gibi. Malesef Cubbeli Hocamız da karıştırıyor. Biri uyarsın...

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celal

Ahmet Hoca doğru söylemiş bazı cahiller iç duyguları ile boş konuşuyor. hata bu benzetmede devlet babada var Türkiye yüzde duksandukuz musulman denilyor musulmanlarin tatil günü cuma günü olmalı iken ama devlet baba Hıristiyanlar için pazar gününü Yahudiler için c.ertsi gününü tatil yapmış musulmanlari unutmuş. Birde allah yolundayiz diyorlar.

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Muzaffer

Talha internet araba telefon dini bir vazifemi bunları yılbaşı gecesi rezaletiyle karıştırıyorsun hem bu icadlar insanlığın ortakmalı anlaşılan sende aşırı aşağılık komplesi yerleşmiş

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Fahri kutlu

Gavur dedigin adama ezilmek istemiyorsan ureteceksin.cep telefonu yapacaksin.insansiz hsva araci ureyeceksin.teknolojini yapacaksin.araba ithal etmiyeceksin diyaliz makinasini israilden almayacaksin sen yapacaksin.hamaset edebiyati gecti artik.dusmanini dusmanin silahiyla yeneceksin yani teknoloji uretemedigin muddetce ezilirsin.noel kutlasan ne olur kutlamasan neolur

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Rufat

Kuranda gavurun ıcadını kullanma diye birşey geçiyomu yokk yada peygamberimiz oyle bişey diyomu yook ama kimki bir kavime benzerse o kavimdendir diye buyuruyo... Yani daha bunun neyini anlamıyonuz ki

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Koç

Hocam Allah razı olsun sizden Sizin gibi Ehli Sünnet Hocalarimizi Rabbim başımız dan eksik etmesin

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Ahmet yusuf demir

Cübbeli hoca diyorsa doğrudur. O alimligin en üst mertebesinde bir zat tir. Dünya yı yonetebilecek kudrette ve kabiliyettedir. Bilimin cozemediklerini çözen ender insanlardandir.Fen felsefe hukuk tarih siyaset duayenidir. Her zaman büyük fikirlerle ismini duyurmuştur.İnsanlığa bir ışık gibi doğan bir hediyedir. Sesinde ki ahenk bülbül de yoktur.Dünyadaki tüm bilgisayarlar birlestirilse onun beyninin çeyreği olamaz.

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Mustafa danış

Kurani kerimin bircok yerinde yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin diye gecer vehz muhammed mustafa( sallallahu aleyhi ve sellem )efendimiz , ümmetin kendi varligini muhafaza edip, taklitcilige dusmelerini men etmistir. gayri muslimlerin bayraminda sevinmek onlarin kutsal saydigi gunleri kutlamak onlarin adetlerine uymak onlara benzemek kesinlikle caiz degildir buyuk gunahlardandir. Bir Müslümanın bu gece niyetiyle günlük yasantisina ilaveten en kucuk davranista bulunmasi imam inanc ve itikat noktasinda buyuk tehlike arzetmektedir mevla buyuruyor kıl kadar meyletmeyin kafirlere.Ilmi olmayip cubbeli ahmet hakkinda yanlis seyler yazmayalimsohbetlerini tam dinlersek bak ozaman ilim sahibi oluruz

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hafizoglo

Ya ne saçma düşünceleriniz var peygamber sav düşmanın silahı ile silah la nin büyümüyor mu telefonla yılbaşı arasında dağlar kadar fark var t lf senin elinde kontrol altında salih bir kul isen ama taksim de yılbaşı gecesi sen kontrol altında Olama ya bulirsin

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Ibrahim ak

Talha Teknolik aletlerle dini ritüelllerin arasındaki farkı anlamak cok nu zor? B elgin hocanın dini küçük düşürdüğü falan yok yılbaşı ehli kitabın degil pagan kültürünün bi geleneği maalesef yurtdışındaki kardeslerimizin dini bilgileri zayıf

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nurdan uguz

Iyide icat dinlerle ilgili bir durum değilki ama noe,hanuka, kurban, ramazan,bunlar dinle alakalidir ve tabiki bununla ilgili yorumu din alimleri yada din yetkilileri yapar.siz hiç bir yahudinin ramazan bayrami kutladigini gordunuzmu yada bu duruma saygi duydugunu.ulkemizde yılbasi yeni yila merhaba deniliyo ama noel ağacı kadehler eglenceler onlarin bayram anlayışı, adam hz. isanin doğduğu günü kutluyo moder oluyo,bizde peygamber efendimizin(s. a.v)doğumgünü kutluyoruz geri kafali olunuyo.

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Adnan Girgin

Yapma talha kardeşim ne alakası var.

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Adnan Girgin

Yapma talha kardeşim yilbasiyla yazdıklarının ne alakasıvar

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B elgin

 Bu adamin Türkiye müslümanlarini artik kücük düsürdügü yeter. Biz yurt disindaki müslümanlara hitab edecek akil yok bunda. Gavurmus, tevbe ya, Allah , Ehli Kitab diyor. Sen Allahdan dahami iyi biliyorsun? Buradaki diger müslüman kardeslere rezil oluyoruz senin yüzünden, mahalle imami.

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Onur

Hocan sen ne dersen de kafirlerin adetleri bu millete okadar islenmiski istesekde vazgeciremiyoruz. Yilbasi gecesi taksimde neler oluyor gorucez.

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Talha

o zaman sen niye gavurun icadı telefonu, arabayı kullanıyorsun? Niye haberleşmeni gavurun kurduğu internet üzerinden yapıyorsun?

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