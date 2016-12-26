Cübbeli Ahmet Hoca'dan NOEL uyarısı

Hocamız ehli sünnet alimi olarak bizleri uyarıyor. Allah razi olsun hocamızdan. Allah hayırlı uzun omur versin amin.Cevapla
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Konumu belli olan bir millet için konuşmakkolay.sen asıl kendi durumuna ilgili bilgiverde bu millet ne olduğunu ogrensin.!Cevapla
Hocam Doğruları söylemiş. okadar Meraklıysanız gidin Gavur ülkelerinde kutlayın çoluk çocuğumuzu zehirlemeyin kopyacı ve özenti anlayışınızla. Kendiniz olun biraz Kültürümüzdede Dinimizdede böyle bir Kutlama yok.Cevapla
ŞERİATI KALDIRAN, HİLAFETİ KALDIRAN, İKRA BİSMİ RABBİKE AYETİNE "SAFSATA"DİYEN, KUR'AN'A "GÖKTEN İNDİĞİ ZANNEDİLEN KİTAP" DİYEN, ŞAPKA İÇİN MİLLETİ ASAN VE EZANI YASAKLAYAN ADAMI , VAAZLARINDA ÜST ÜSTE 3 KEZ MET EDİP "atatürk'ün İSLAMA KATKILARI" DİYEREK SAÇMALAYAN SEN, BUNUN HESABINI NASIL VERECEKSİN DÜŞÜNDÜN MÜ? YA DA TEVBE EDİP HATANI DÜZELTTİN Mİ CÜBBESİZ. KAFİRE MÜSLÜMAN DİYEN, KAFİR OLUR, O YÜZDEN SORUYORUM...Cevapla
TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, terör…
Terör örgütü DEAŞ PKK'nın Diyarbakır Sur'da uyguladığı taktiği El Bab'da…
Anadolu Gençlik Derneği Tuzla Şubesi, geçtiğimiz Pazar günü Tuzla'nın en…
Paralel İhanet Çetesi’nin Alevi vatandaşları çeşitli vaatlerle kendi ekseninde hareket…
İzmir'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet…
Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sonucu Halep'ten tahliye edilen muhalif savaşçıların…