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Cübbeli Ahmet Hoca'dan NOEL uyarısı

Cübbeli Ahmet Hoca, Hristiyan geleneği olan NOEL'in kutlanmasına sıcak bakarak ' Ne var ya gavur merasimini kutlamakta' diyenlerin kafir olduğunu söyledi.

Eklenme: 26 Aralık 2016, 12:46
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HABER YORUMLARI
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fatih

Hocamız ehli sünnet alimi olarak bizleri uyarıyor. Allah razi olsun hocamızdan. Allah hayırlı uzun omur versin amin.

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Nanek

Çok hızlı konuşuyorsun be cübbelicim

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İlyas haciosmanoglu

Konumu belli olan bir millet için konuşmakkolay.sen asıl kendi durumuna ilgili bilgiverde bu millet ne olduğunu ogrensin.!

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Cengaver Osmanli

Hocam Doğruları söylemiş. okadar Meraklıysanız gidin Gavur ülkelerinde kutlayın çoluk çocuğumuzu zehirlemeyin kopyacı ve özenti anlayışınızla. Kendiniz olun biraz Kültürümüzdede Dinimizdede böyle bir Kutlama yok.

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Çavuş

Peki âlâ Akit TV deki telefon reklamı yayınlayanlar ki neolitik resimleri içerikli ne diyeceğiz Ahmet Hocam.

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kemal kıçıdaroğlu

ŞERİATI KALDIRAN, HİLAFETİ KALDIRAN, İKRA BİSMİ RABBİKE AYETİNE "SAFSATA"DİYEN, KUR'AN'A "GÖKTEN İNDİĞİ ZANNEDİLEN KİTAP" DİYEN, ŞAPKA İÇİN MİLLETİ ASAN VE EZANI YASAKLAYAN ADAMI , VAAZLARINDA ÜST ÜSTE 3 KEZ MET EDİP "atatürk'ün İSLAMA KATKILARI" DİYEREK SAÇMALAYAN SEN, BUNUN HESABINI NASIL VERECEKSİN DÜŞÜNDÜN MÜ? YA DA TEVBE EDİP HATANI DÜZELTTİN Mİ CÜBBESİZ. KAFİRE MÜSLÜMAN DİYEN, KAFİR OLUR, O YÜZDEN SORUYORUM...

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