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CSU: AB ile Türkiye arasındaki müzakerelere son verilsin

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Avrupa Birliği’nin Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere son vermesini istiyor.

CSU: AB ile Türkiye arasındaki müzakerelere son verilsin
Eklenme: 01 Ocak 2017, 09:40
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Rheinische Post gazetesinin verdiği habere göre, muhafazakâr Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için yetersiz kaldığı görüşünü savunuyor. Koalisyonun küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik partisi Alman Meclis Grubu'nun önümüzdeki hafta yapacağı çalışma toplantısında konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Gazetenin haberine göre, bu toplantı sonunda hazırlanacak karar metni taslağında "Türkiye ile üyelik müzakerelerine son vererek, gerçekçi bir işbirliği şekli için çaba göstermeliyiz” ifadesi yer alıyor. Metinde ayrıca AB'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye verdiği, sivil topluma veya mültecilere ilişkin projelere yönelik olmayan mali yardımların da durdurulması isteniyor.

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ise aralık ayının başında yaptığı parti kongresinde ise Türkiye'nin AB'nin stratejik ortağı olarak kaybetmek istenmediği vurgulanarak, Türkiye ile müzakerelerin durdurulmaması gerektiğini savunulmuştu.


Daha önce de Avusturya, Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulmasını istemiş, ancak AB içinde destek bulamamıştı. AB’ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının aralık ayının ortasında yaptıkları zirvede, Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri gündeme gelmemişti. Zirve sonuç bildirgesinde ise AB'nin 18 Mart Türkiye-AB Zirvesi Ortak Açıklaması’ndaki taahhütlere bağlı kaldığı hatırlatıldı. Bu taahhütler arasında Türkiye ile AB arasındaki müzakere sürecinin canlandırılması da bulunuyordu. Bu çerçevede 30 Haziran'da "Mali Bütçe ve Hükümler” faslı açılmıştı.

 
EtiketlerAngela MerkelcduTürkiye-AB ZirvesiTürkiye-ABTürkiye-AB müzakereleriABHristiyan
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