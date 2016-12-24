CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor!

THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe'ye 79-95 mağlup olarak ligdeki 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini sürdürdü. 75-75 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümünde Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 95-79 mağlup ederek galibiyet sayısını 9'a yükseltti
Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:58
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