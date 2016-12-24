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Crystal Palace'ta Sam Allardyce dönemi

Crystal Palace teknik direktörlük görevine, rüşvet skandalı sonrası İngiltere Milli Takımı hocalığından istifa eden Sam Allardyce'ı getirdi.

Crystal Palace'ta Sam Allardyce dönemi
Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:29
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İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta teknik direktörlük görevine Sam Allardyce getirildi.

Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Allardyce ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United ve Sunderland takımlarını çalıştıran "Büyük Sam" lakaplı Allardyce, son olarak İngiltere Milli Takımı'nda görev yaptı.

Allardyce, İngiltere Milli Takımı'nın başında sadece bir karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik adam, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği toplantının görüntülerinin medyada yer almasının ardından, 67 gün sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.





 
EtiketlerİngiltereLondraSunderland3 Aralık
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