Crystal Palace Alan Pardew'ün görevine son verdi

Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik direktör Pardew'ün görevine son verildiği bildirildi.İngiliz çalıştırıcı Pardew, 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında başına geçtiği Crystal Palace ile bu sezon ligdeki son 10 maçta 8 mağlubiyet yaşadı.Crystal Palace, ligde oynadığı 17 maç sonunda 15 puanla 17. sırada bulunuyor.
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:33
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