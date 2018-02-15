Cristiano Ronaldo'dan Rohingyalı çocuklara destek

"Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunun destekçisi olan Ronaldo, Rohingya Müslümanlarına karşı uygulanan şiddete dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabında "Tüm çocukların kucaklandığı ve sevildiği bir dünya. Lütfen yardım edin." mesajına yer verdi.

Paylaşımında "Rohingya" ve "Refugee" etiketlerini kullanan Portekizli yıldız futbolcu, evinde 4 çocuğuyla çekildiği fotoğraf ile çocuğunu kucağında tutan Rohingyalı bir babanın fotoğrafını yayımladı.

Daha önce de "Save the Children" organizasyonuyla Suriyeli çocuklara destek veren Ronaldo, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında da bulunmuştu.