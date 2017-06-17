Meksikalı defans oyuncusu yaptığı açıklamada” Hiçbir maçı kaybetmek için sahaya çıkmıyoruz. Elbette kazanmak istiyoruz.” dedi. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’de forma giymesinin hatırlatılmasının üzerine ise 23 yaşındaki oyuncu, ”Ben Cristiano Ronaldo’dan korkmuyorum.” ifadesini kullandı.



Almanya’nın Eintracht Frankfurt ekibine tranfer olan Salcedo, Meksika’da çok yakın ilişkiler kurduğu Marco Fabian ile sosyal medyadan da paylaşımlara devam ediyor. Fiorentina’dan transfer edilen genç futbolcu, Fabian için, ”Kendisi ağabeyimdir. Çok iyi dostuz” yorumunda bulundu.

Kaynak:Ajansspor