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Cristiano Ronaldo yine gönülleri kazandı

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, yaptığı hareketle yine gönülleri fethetti.

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:13
Cristiano Ronaldo yine gönülleri kazandı

Sosyal olaylardaki duyarlılığıyla bilinen Real Madrid'in yıldız oyuncusu Ronaldo, yine birçok insana yardım etti. 

Portekizli süper yıldızın, ülkesinde yaşanan yangın felaketinde zarar gören insanların tedavi masraflarını üstlendiği ortaya çıktı. Golcü oyuncunun kız kardeşi Katia Aveiro, Facebook'ta bir fan sayfasında gündeme gelen yardım iddialarını onayladı. 

Portekiz'in Pedrogao Grande böglesinde 62 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde birçok insan da yaralandı. Ronaldo'nun, yaralanan insanların tüm tedavi ve ilaç masraflarını karşıladığı öğrenildi.


 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:13
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